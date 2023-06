En rachetant l’australien Tesserent, Thales consolide sa position dans la cybersécurité

© © Light eX Machina

Thales entend s’imposer davantage en Australie, où il compte 3 800 collaborateurs sur 35 sites, et en Nouvelle-Zélande. L’industriel français a annoncé mardi 13 juin sa volonté d’acquérir Tesserent, l’un des principaux acteurs de la cybersécurité dans ces deux pays. Cette société, qui a généré un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros en 2022, emploie 500 salariés et propose ses services principalement au secteur de la défense et à l’administration.

