En rachetant Hella, Faurecia s’engage dans le virage électronique de l’automobile

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hella Fondé en 1899, l'équipementier allemand Hella se spécialise notamment dans les systèmes d'éclairage des voitures.

Faurecia rompt le calme estival avec une grosse opération. Samedi 14 août, l’équipementier automobile français a dévoilé une offre publique d’achat sur Hella valorisant l’entreprise allemande à 6,7 milliards d'euros. Une étape “sans précédent” pour Faurecia qui souhaite épouser les mutations du secteur pour s’installer comme un acteur majeur dans l’électronique et le logiciel.

Faurecia se voit n°7 mondial

Le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, se félicite de ce rapprochement. Il avait lui-même travaillé chez le fournisseur allemand entre 1991 et 1994. Un élément qui a peut-être joué dans les négociations. D’autres groupes courtisaient la famille Hueck, détentrice de 60% du capital de Hella. Parmi eux, on retrouvait l’allemand Mahle et le français Plastic Omnium.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]