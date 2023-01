En rachetant la biotech américaine Albireo, Ipsen renforce ses activités dans le secteur des maladies rares

Ipsen grossit encore un peu plus. Le laboratoire français a annoncé dans un communiqué lundi 9 janvier qu’il allait acquérir la biotech américaine spécialisée dans les maladies du foie, Albireo, pour un montant total estimé à 952 millions de dollars (891 millions d'euros environ). Cet achat va notamment lui permettre de s’emparer de Bylvay (odévixibat), le médicament phare d’Albireo, qui traite les cholestases intrahépatiques progressives familiales (CIFP), des maladies héréditaires rares qui affectent la sécrétion biliaire. Approuvé en 2021 aux Etats-Unis pour le traitement du prurit chez les patients âgés de trois mois ou plus et atteints de cette affection, Bylvay a reçu l’aval de l’Union européenne la même année pour traiter les malades âgés de six mois ou plus.

Une stratégie orientée vers la médecine de spécialité

