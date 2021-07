En pleine tempête, Brittany Ferries commande deux nouveaux navires hybrides GNL électriques

Malgré le Brexit et le Covid-19, Brittany Ferries ne lâche pas la barre. La compagnie a annoncé le 20 juillet la poursuite de son programme de renouvellement de sa flotte, inscrit dans son plan de relance à cinq ans, avec une priorité accordée à la transition énergétique des activités. L’affrètement de deux nouveaux navires est désormais engagé. Il s’agira de deux bâtiments hybrides, propulsés au GNL et équipés de batteries électriques. Construits en Chine, ils devraient rejoindre la flotte en 2024 et 2025 pour être positionnés sur les lignes Saint-Malo - Portsmouth (Royaume-Uni) et Caen/Ouistreham - Portsmouth, en remplacement des ferries vieillissants Bretagne et Normandie, entrés respectivement dans la flotte il y a 32 ans et 30 ans.