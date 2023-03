En pleine guerre en Ukraine, MBDA vante la coopération européenne… Et le rôle qu’il y joue

Le paradoxe MBDA et la guerre en Ukraine. Le conflit n’a pas eu d’impact sur la performance financière du fabricant de missiles européen pour l’exercice 2022, mais va contribuer à le transformer en profondeur. «En 2022, il n’y pas d’impact de la guerre en Ukraine dans nos résultats. Toutefois, cette situation génère de nombreux défis», souligne Eric Béranger, son PDG.

Le groupe a annoncé des prises de commandes record de 9 milliards d’euros en 2022, dont près de la moitié ont été décrochées à l’exportation. De quoi porter son carnet de commandes à un niveau historique de 22,3 milliards d'euros. Pour atteindre cette performance, la filiale détenue par Airbus (à 37,5%), par BAE Systems (à 37,5%) et par Leonardo (à 25%), a bénéficié avant tout des ventes à l’export du Rafale (notamment le contrat avec les Emirats arabes unis)… qui s’accompagnent de contrats de missiles. Ce carnet de commandes assure une charge industrielle à ses usines et ses bureaux d'études implantés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Le groupe envisage de recruter plus de 2 000 collaborateurs en 2023.

Montée en cadence sur la production de missiles

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]