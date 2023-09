En plein virage économique, la Turquie revoit à la hausse ses prévisions d'inflation

Le gouvernement turc table sur une inflation annuelle à 65% d'ici la fin de l'année avant un ralentissement à 33% l'année prochaine. Dans ses prévisions publiées il y a un an, il tablait sur des hausses de 24,9% et 13,8% respectivement.

La prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) a été abaissée à 4,4% cette année et à 4% l'année prochaine - ce qui reste supérieur aux attentes de la plupart des économistes - contre des prévisions de +5% et +5,5% précédemment.

Le déficit des comptes courants devrait s'élever à 42,5 milliards de dollars (39,69 milliards d'euros) en 2023 et à 34,7 milliards de dollars en 2024.

"Avec le soutien d'une politique monétaire rigoureuse, nous ramènerons l'inflation à un chiffre et nous améliorerons la balance des comptes courants", a déclaré Recep Tayyip Erdogan en présentant son "programme annuel à moyen terme".

"Nous ne ferons aucun compromis sur la croissance économique au cours de la période couverte par ce programme", a-t-il ajouté.

Ces commentaires marquent un tournant rhétorique pour le président turc qui, pendant des années, s'est ouvertement opposé à des taux d'intérêt élevés.

Après sa réélection en mai, Recep Tayyip Erdogan, confronté à de profondes tensions économiques et à des réserves de change fortement réduites, a chargé le ministre des Finances Mehmet Simsek et la gouverneure de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, de commencer à relever les taux et à libérer les marchés obligataire et de changes.

