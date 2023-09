En officialisant sa fusion avec OneWeb, Eutelsat s’impose comme un leader mondial des télécommunications spatiales

Plus d’un an après son annonce, le rachat de l’acteur du New Space OneWeb par Eutelsat pour près de 3,4 milliards d’euros est enfin effectif. Les actionnaires du premier opérateur européen de communication par satellite se sont rassemblés jeudi 28 septembre en assemblée générale et ont approuvé le rapprochement entre les deux sociétés. Renommé Eutelsat group, l’industriel conservera son siège social à Paris tandis que OneWeb, devenu la filiale Eutelsat OneWeb, restera basé à Londres.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]