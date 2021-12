TotalEnergies s'allie à Prony Resources pour construire une méga-centrale photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie

Exit le charbon, place à l’électricité décarbonée pour Prony Resources. TotalEnergies va développer en Nouvelle-Calédonie un ensemble photovoltaïque et de stockage entre 2022 et 2025 pour fournir en électricité cet exploitant de mines de nickel et cobalt. Un contrat d’achat d’électricité renouvelable (PPA) d’une durée de 25 ans a été signé entre les deux entités, selon un communiqué conjoint diffusé lundi 20 décembre.