En levant 254 millions d'euros, la start-up RH Payfit devient la 23ème licorne française

L'année 2021 commence fort pour la French Tech : la France vient de se doter d'une 23ème licorne. La start-up Payfit a indiqué jeudi 6 janvier qu'elle était désormais valorisée 1,82 milliard d'euros, grâce à une levée de fonds de 254 millions d'euros. Ce nouveau tour de table a été mené par la société de capital-développement américaine General Atlantic, qui a déjà misé sur Doctolib et BackMarket, et par les investisseurs historiques de l'entreprise, tels que Bpifrance et Eurazeo.