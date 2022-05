En lançant Eleclink, l’opérateur Getlink fait du tunnel sous la Manche une route à électrons

« Eleclink nous permet d’ajouter une nouvelle branche à notre activité : notre métier reste toujours celui d’un gestionnaire d’infrastructure de transport, mais cette fois au profit des acteurs qui achètent et vendent de l’énergie », se réjouit Yann Leriche, le directeur général de l’opérateur du groupe Getlink (ex Eurotunnel), en charge du tunnel sous la Manche. En service depuis 1994 pour le transport de fret et de personnes, l’infrastructure s’était déjà ouverte au transport de données en fibre optique et enrichit son offre par l’acheminement d’électricité.

Transporter assez d’électricité pour alimenter le grand Lyon

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]