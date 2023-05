En Isère, Lynred investit 85 millions d’euros dans son nouveau site de production de technologies infrarouges

C’est le plus grand chantier de Lynred depuis sa création en 1986. Le leader européen et numéro deux mondial de détecteurs infrarouges annonce un investissement de 85 millions d’euros pour étendre son site industriel de Veurey-Voroize, à une dizaine de kilomètres au nord de Grenoble. Financé essentiellement par des emprunts auprès de la banque CIC et de Bpifrance, ce projet vise à accroître les capacités de production de la société iséroise de 50% en 2025, date de livraison des bâtiments, voire de les doubler d’ici 2030.

