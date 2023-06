En Isère, le dirigeable à propulsion électrique Lélio réalise son premier vol

«C’était magique !» L’entrepreneur Pierre Chabert savoure ces minutes passées en élévation, face au massif de la Chartreuse, non loin de Grenoble (Isère). Le 7 juin dernier, lui et son associé, Pieric Brenier, ont effectué le premier vol du dirigeable Lélio, un aéronef de 32 mètres gonflé à l’hélium, un gaz ininflammable, et propulsé par un moteur électrique. L’émotion tient moins à la complexité de la manœuvre effectuée ce jour-là qu’à l’aboutissement d’un projet démarré… en 2012 !

