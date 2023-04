En Isère, comment Seqens se prépare à relancer la production européenne de paracétamol

Un rectangle de terre de 10 000 m2 au milieu de multiples canalisations jaunes et grises, dans la partie nord de la plateforme chimique Osiris, à Roussillon (Isère). Sous un soleil d’hiver, des pelleteuses achèvent le terrassement, avant le début de la construction au printemps. C’est ici que prend forme le retour de la production européenne de paracétamol, principe actif essentiel des médicaments antidouleur et antifièvre les plus utilisés au monde, après quinze ans de délocalisation. Le lieu n’est pas neutre. À quelques mètres de là se trouve le dernier vestige de la production française de paracétamol, un vieux bâtiment de conditionnement de Rhodia. L’unité de fabrication a été démantelée, après son arrêt en 2008, mettant un terme, que tous pensaient définitif, à la production de paracétamol en France et en Europe.

