En Irlande, les critiques contre les datacenters poussent Amazon et Microsoft à revoir leurs plans

Le cloud doit redescendre sur Terre. Un débat houleux sur les datacenters en Irlande a poussé Amazon et Microsoft, qui avaient prévu 2 milliards d'euros d'investissement pour en construire de nouveaux en Irlande, à chercher un nouveau point de chute. D'après le quotidien britannique The Times, le premier aurait les yeux rivés sur Londres tandis que le second chercherait à s'établir à Francfort et Madrid.

À l'été 2021, un rapport de la Commission irlandaise sur l'eau et l'énergie (CRU) avait averti que la consommation électrique des datacenters passerait de 11 à 27 % de la consommation nationale d'ici à 2028. Celle-ci se situe aujourd'hui autour de 14 %, selon l'Office national des statistiques, soit bien plus que Singapour (7 %), le deuxième centre de datacenters au monde, et presque autant que la consommation d'électricité de tous les foyers ruraux en Irlande (12 %). À en croire la CRU, la demande en électricité des datacenters pourrait « dépasser l’offre disponible lors des pics de consommation et entraîner des délestages, les consommateurs seront confrontés à des pannes de courant ».

[...]