En Inde, TotalEnergies veut devenir un géant de l'hydrogène vert

Moins de deux jours après avoir annoncé un projet géant de GNL au Qatar, TotalEnergies dévoile un nouveau chantier d'envergure, mais cette fois en Inde. Dans un communiqué publié mardi 14 juin, le groupe français indique en effet vouloir resserrer les liens avec son partenaire Adani, « le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures », avec l'objectif ambitieux de « mettre en place le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde ».

