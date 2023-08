En Inde, les Français à l'assaut du pays du lait

Sept heures et demie. En ce matin du 14 avril, le soleil est déjà haut, et le mercure bien lancé dans sa course folle vers les 40 °C. Dans l’artère principale et poussiéreuse d’un petit village de l’arrière-pays de Chennai – la capitale du Tamil Nadu, un État du sud-est de l’Inde –, deux enceintes crachent du son à plein volume. Un tube en hommage au rédacteur de la Constitution de 1950, le Dr Ambedkar, pour commémorer l’anniversaire de sa naissance. Mais dans une petite ruelle à l’entrée du village, les badauds se pressent vers une cahute pour une tout autre raison : c’est l’heure de la collecte du lait. Seaux sous le bras ou arrimés à des mobylettes, des grappes d’éleveurs affluent.

Le premier producteur mondial de lait 210 millions de tonnes de lait produites en 2020 (contre 140 millions en Europe et 100 millions aux États-Unis)

91 millions de producteurs

5 % C’est la part du secteur laitier dans le PIB indien, ce qui correspond à un tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture. (Sources : Lactalis, banque mondiale, gouvernement indien)

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]