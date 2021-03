[En images] Vol inaugural réussi pour l'avion Falcon 6X de Dassault Aviation

Dassault Aviation valide avec succès une nouvelle étape vers la commercialisation de son Falcon 6X. Cet avion d’affaires haut de gamme a effectué son vol inaugural ce mercredi 10 mars 2021 à Bordeaux-Mérignac (Gironde). Lancé en 2018, l’appareil combine les technologies aéronautiques militaires et civiles. Son entrée en service est prévue pour 2022.

Vérification des systèmes

L’avion a décollé de l’usine de Dassault Aviation à 14 h 45 pour un vol de près de deux heures trente. Il s’est déroulé conformément au plan d’essai dont l’objectif était de tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d’autres systèmes de bord. L’appareil a atteint 12 200 mètres d’altitude et une vitesse de croisière de Mach 0,80.

Dans son communiqué, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation a déclaré qu’il dédiait ce vol inaugural à Olivier Dassault, petit-fils du fondateur et un des administrateurs de Dassault Aviation, mort dernièrement dans un accident d’hélicoptère le 7 mars 2021.

Prochaine étape : certification de l’appareil

L’appareil dispose d’une autonomie de vol intercontinental de plus de 10 000 km et peut par exemple relier sans escale Los Angeles et Moscou. Il est équipé d’une version avancée du système de commande de vol numérique, déjà introduit à bord du Falcon 7X et 8X. Il emprunte la technologie militaire du système de vision combinée Falcon Eye, utile lors d’approches dans l’obscurité ou par météo dégradée. A présent que le Falcon 6X a réussi son vol inaugural, s’ouvre la campagne d’essai préalable à sa certification.