[En images] Voici ce à quoi ressemblera la station sous-marine que veut construire Fabien Cousteau

Créer une académie de la mer ouverte au monde entier. Tel est le projet de Fabien Cousteau, petit-fils du célèbre navigateur français Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). A bord de son navire Calypso, le Commandant Cousteau avait conquis et sensibilisé un large public de téléspectateurs qui suivaient ses explorations marines.

Cinquante ans plus tard, et alors qu’un septième continent de déchets flottants est apparu dans le Pacifique, son petit-fils souhaite construire sous l’eau une gigantesque base dédiée à la mer qui ferait collaborer chercheurs, agences gouvernementales, académiciens et corporations du monde entier. Nommé Proteus, ce centre est lancé par le Fabien Cousteau Ocean Learning Center (FCOLC), une organisation à but non-lucratif créée en 2016.

Etudier l'impact du réchauffement sur les océans

