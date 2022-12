[En images] Visite guidée dans la Maison Sanofi, nouveau siège mondial du groupe, à Paris

De la rue de la Boëtie (8e) à l’avenue de la Grande Armée (17e), le siège mondial de Sanofi n’a pas quitté les beaux quartiers. Le laboratoire français et 500 de ses collaborateurs ont investi un site de 9000 m2 à quelques jets de pierre de l’Arc de Triomphe, baptisé la Maison Sanofi. Deux immeubles, dotés de piliers Eiffel et de façades art déco et art nouveau, ont été fusionnés. L’ensemble comprend huit étages, une grande terrasse au-dessus, et une partie du toit est entièrement en verre pour illuminer l’intérieur.



Les 500 collaborateurs de la Maison Sanofi disposent d'espaces variés répartis sur 9000 m2 et huit étages. (Crédit photo: Luc Boegly)

Le géant français de la pharmacie évoque un nouveau siège intégrant des "ressources digitales et collaboratives de pointe", les "dernières technologies de visioconférence pour une expérience immersive des réunions", et parfaitement adapté "aux nouvelles méthodes de travail hybrides", selon un communiqué. Qu’il s’agisse des espaces de travail, de "zones collaboratives" ou de "coins cocon", en passant par les espaces de restauration, Sanofi précise que sa maison a adopté pour tous les lieux les "codes de l’hôtellerie". Le tout avec une acoustique "spécifiquement travaillée pour réduire au maximum les nuisances sonores de la rue".



Des matériaux recyclés ont été privilégiés pour la décoration et le mobilier de la Maison Sanofi, comme les codes de l'hôtellerie, avec vue sur la Tour Eiffel dans certains espaces de restauration. (Crédit photo: Luc Boegly)

La Maison est décrite comme un "modèle de durabilité environnementale" et de sobriété énergétique : éclairage évolutif en fonction de la lumière extérieure, mobilier et décoration éco-conçus, matériaux durables comme des "tables fabriquées à partir de bouteilles en verre recyclées" ou comme des "revêtements au sol réalisés avec d’anciens filets de pêche". Au final, Sanofi assure que l’empreinte carbone de chaque collaborateur "a été réduite de près de 100% par rapport au précédent siège".



La Maison Sanofi à Paris promet à ses collaborateurs dans ses espaces les dernières technologies de visioconférences et des réunions immersives. (Crédit Photo: Luc Boegly).