[En images] Sur le chantier du parc éolien en mer de St-Nazaire, jusqu'ici tout va bien pour EDF

« Après plus de 800 rencontres avec des acteurs du territoire et plus de 300 réunions publiques, nous avons arrêté de compter », explique Céline Beaudon, chef de projet du parc éolien en mer de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en construction depuis deux ans par EDF Renouvelables et son partenaire Enbridge. Sur la côte, un road show pour présenter le projet a été mené cet été. Pour la construction du premier parc éolien en mer français, l’électricien français n’a pas ménagé ses efforts de pédagogie pour déminer les inquiétudes des riverains et usagers sur le banc de Guérande, au sud du Croisic.