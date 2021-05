[En images] Rolls-Royce ouvre le plus grand banc d'essai intérieur au monde dédié au verdissement de l'aéronautique

27 000 m2 dont 7 500 répartis en plusieurs bancs d'essai. 105 millions d'euros d'investissement. Trois ans de construction. Rolls-Royce a inauguré jeudi 27 mai le Testbed 80, "le plus grand et le plus intelligent banc d'essai aérospatial intérieur au monde" selon les termes du motoriste anglais, à Derby (Royaume-Uni). Deux de ses moteurs phares – le Trent 1000 et 1700 (XWB) - seront testés au sein de l'installation. A travers cet investissement, le groupe britannique entend également se placer en pointe sur le verdissement de l'aéronautique.