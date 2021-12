[En images] Premier vol réussi pour le taxi volant Archer, qui vise une commercialisation en 2024

L’entreprise américaine Archer Aviation a annoncé avoir réussi un premier vol stationnaire de son prototype d’avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVOL), qui utilise l'énergie électrique pour planer, décoller et atterrir verticalement. Cette déclaration intervient près de six mois après que l’entreprise a dévoilé son modèle de taxi autonome Maker, muni de deux sièges.