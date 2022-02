[En images] Pour les épreuves des JO de Pékin, la Chine a réaménagé... une ancienne aciérie

© Team Minus Le site industriel de Shougang va accueillir les compétitions de snow et de ski Bir Air dans un environnement inédit.

C'est parti ! La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin a eu lieu vendredi 4 février. Prévue pour durer jusqu’au 20 février, cette compétition réunit quinze sports comme le hockey sur glace, le curling, le patinage de vitesse ou encore la luge. Mais deux épreuves, celles du snowboard et du ski Big Air profiteront d'un lieu particulièrement insolite, pourvu de quatre gigantesques tours de refroidissement en arrière plan : l’ancien site industriel de Shougang.

Réaménagement d'un site industriel historique

Fermé en 2011, ce site est une ancienne aciérie. Il a été aménagé pour accueillir quatre épreuves de figures et ski et de snow. Une rampe de glisse de 60 mètres de long trône au milieu du décor de béton de ce complexe fondé en 1919 qui a été le premier site de production d’acier chinois. Cette rampe, conçue par le chinois Team Minus, a été bâtie dans le but de devenir une construction pérenne. Autour, les tribunes en béton pourront accueillir 2 500 places. Les activités sidérurgiques sont aujourd'hui déplacées à un autre endroit de la ville.

La construction de la rampe sur le site de Shougang. Crédit photo : Team Minus.

L'ancienne aciérie a fait l’objet d'un plan de réaménagement, et plusieurs autres bâtiments ont été rénovés pour accueillir les Jeux olympiques. C’est tout un décor industriel qui s’est converti pour les Jeux puisqu'une usine d’oxygène servira de bâtiment d’entrée pour les (rares) spectateurs. Le comité d’organisation de Pékin 2022 a même déplacé son siège pour élire domicile… dans les tours de stockage de minerai de fer !

La nouvelle vie de ce site ne se limite pas aux Jeux. Il est prévu que soient également construits des immeubles de bureau, un centre de conférence, un musée, ainsi qu’un parc aquatique.