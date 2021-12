[En images] Peugeot transforme un de ses utilitaires en foodtruck

© Peugeot Peugeot a aménagé un de ses utilitaires en foodtruck.

Peugeot se lance dans l’aventure culinaire. A la demande du fabricant américain d’appareils électroménagers Whirlpool, la marque au Lion a converti un de ses utilitaires Expert en un foodtruck de démonstration auprès de professionnels à partir d'avril 2022. Ce « Whirlpool Experience Tour » s'est déjà déroulé en 2021 à travers 20 villes et a permis de réaliser 72 formations auprès de 500 vendeurs.

Le véhicule a été designé au sein du Peugeot Design Lab, à la demande de Whirlpool. Développé en un seul exemplaire, il n'a pas vocation a être commercialisé. Le Français BCC basé à Nieppe (Nord) et spécialisé dans la conception de foodtrucks a réalisé la transformation de l'utilitaire Peugeot.

Haut de 1,90 mètre et long de 5,30 mètres, il abrite deux fours combinés vapeur du fabricant américain. A l’arrière un système multimédia avec barre de son et un grand écran, inspirés du concept « Le Bistrot du Lion » diffusent des tutos et détaillent les caractéristiques des fours. Le Bistrot du Lion se réfère au foodtruck développé par Peugeot en 2015.

« Le flanc latéral du véhicule s’ouvre entièrement en élytre, dégageant deux larges plans de travail qui se déploient vers l’extérieur, créant une cuisine, expose le communiqué de Peugeot. Le plan de travail du foodtruck et ses façades sont réalisées en céramique italienne blanche, dont la surface est antibactérienne, anti-odeurs et facile à nettoyer. »

Le foodtruck se déplacera en France auprès des vendeurs du réseau retail, des cuisinistes, des grossistes, et participera à des salons professionnels internationaux. Il est prévu de commander d’autres exemplaires pour réaliser des démonstrations supplémentaires en Italie, en Pologne ou au Royaume-Uni.

Tous les crédits : Peugeot