[En images] Peugeot dévoile sa nouvelle 308, fabriquée à Mulhouse

Peugeot annonce la sortie de sa nouvelle 308. Depuis sa création, l’emblématique modèle s’est vendu à 7 millions d’exemplaires. Sa troisième génération sera commercialisée en Europe à partir du deuxième trimestre 2021.

Toujours made in France

Peugeot a décidé de produire sa nouvelle 308 en France dans son usine de Mulhouse (Haut-Rhin). Celle-ci produit également les Peugeot 508 et 508 SW ainsi que le DS 7 Crossback. Le site créé en 1962 emploie 5 000 salariés. En décembre 2019, PSA avait annoncé investir 213 millions d’euros pour relancer PSA Mulhouse à Sausheim et de faire du site un référent dans les technologies hybrides.

La précédente Peugeot 308 est produite en France, dans l’usine de Sochaux mais également en Chine dans l’usine de Wuhan.

Tous les crédits photo : Peugeot.

Motorisations thermiques ou hybride

La nouvelle Peugeot 308 est déclinée en versions thermique, essence ou diesel, et hybride rechargeable. Côté thermique, le choix est donné entre deux moteurs essence (Puretech 110 et 130) et un moteur diesel (BlueHDi 120). Deux versions hybrides seront proposées dès le lancement, avec un moteur électrique de 81 kW associé, au choix, à un moteur essence 150 ou 180 chevaux. L'autonomie en pure électrique ne dépasse pas les 60 kilomètres.

Concernant l'esthétique, la nouvelle 308 ne semble pas très différente de la version précédente, vu de côté ou de l'arrière. C'est la partie avant qui connait le changement le plus spectaculaire, avec une large calandre mettant en scène le nouvel écusson de la marque (que l'on retrouve aussi sur les ailes avant). La nouvelle 308 est pourtant entièrement nouvelle et gagne 11 cm avec 4,36 m de longueur, et un empattement allongé de 5,5 cm profitant à l'habitabilité. Plus basse de 2 petits centimètres, elle culmine à 1,44 m de hauteur. Le modèle repose sur la plate-forme EMP2.

Le prix du véhicule n’a pas encore été communiqué. La 308 pourra être achetée en ligne.