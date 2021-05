[En images] Peugeot dévoile la future version hydrogène et made in France de son utilitaire e-Expert

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peugeot Le e-Expert hydrogène pourra parcourir 400 km avec un plein, assure le constructeur.

On en sait un peu plus sur les intentions de PSA concernant le marché des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Comme annoncé lors d'une conférence organisée par Stellantis (la maison mère de PSA depuis sa fusion Fiat Chrysler) le 31 mars, le constructeur français proposera à la vente une version de son utilitaire électrique léger e-Expert fonctionnant avec une pile à combustible. Le véhicule sera produit en série dans son usine de Valenciennes (Nord), puis transformé dans le centre de compétences Stellantis dédié à la technologie hydrogène en Allemagne, à Rüsselsheim.

Symbio fournira les bonbonnes d'hydrogène

Le moteur du modèle e-Expert à hydrogène sera alimenté par un couple pile à combustible et batterie lithium-ion de 10,5 kWh qui se mettra en marche dans les phases d'accélération ou en côte. Les trois bombonnes situées sous le plancher devraient stocker 4,4 kg d'hydrogène au total. De quoi parcourir 400 km avant de nécessiter un nouveau plein, selon le constructeur, et en mode "eco". Les bonbonnes seront fabriquées par Symbio, la co-entreprise formée par Faurecia et Michelin, avait révélé L'Usine Nouvelle. "Ce projet [avec Peugeot, ndlr] est un véritable partenariat", se félicitait le nouveau dirigeant de Symbio dans nos colonnes en septembre 2020.

PSA va en outre garantir "une capacité de charge de la batterie d'au moins 70% durant huit ans" - ou 160 000 km. L'e-Expert sera dans un premier temps proposé aux professionnels (en vente directe), en France et en Allemagne, d'ici la fin de l'année 2021. Deux modèles – standard (4,95 mètres) et long (5,30 mètres) - seront disponibles, comme pour les versions thermique et électrique de l'utilitaire.