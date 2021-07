[En images] Peugeot dévoile l’Hypercar 9X8, son bolide hybride pour les 24 heures du Mans

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peugeot La 9X8 disputera les 24 heures du Mans en 2022.

Peugeot prépare son retour dans la course automobile. La marque au Lion du groupe Stellantis a enfin dévoilé mardi 6 juillet l’aspect de sa prochaine voiture de compétition sportive, baptisée 9X8, après quelques esquisses il y a plusieurs mois. Le bolide est appelé à participer au championnat du monde d’Endurance FIA WEC en 2022 dans la catégorie LMH (Le Mans Hypercar), une des quatre courses du championnat dédiée aux véhicules prototypes.

Tous les crédits photo: Peugeot.

Particularité étonnante: la 9X8 n’affiche pas d’aileron arrière, un choix assumé par les ingénieurs de l’équipe Peugeot Sport basée à Versailles Satory. "Le règlement nous autorise à avoir un seul élément aérodynamique ajustable, sans qu’il soit précisé que ce doive être l’aileron arrière, explique Olivier Jansonnie, Directeur Technique du programme WEC de Peugeot Sport. Nos calculs et nos simulations ont démontré que nous pouvions être très performants sans aileron arrière".

Le véhicule est équipé d’une motorisation hybride avec une batterie haute tension de 900 volts codéveloppée avec TotalEnergies. Le moteur est un V6 Bi-turbo de 500kW, soit l'équivalent de 680 chevaux. Les feux arrière arborent trois griffes lumineuses surplombé de l’inscription un tantinet provocante: "We need no rear wing" ("Nous n’avons pas besoin d’aileron arrière"). Le design a été élaboré dans le bureau de style de Peugeot basé quant à lui dans les locaux du constructeur à Vélizy (Yvelines).