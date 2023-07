[En images] Peugeot Cycles dévoile ses vélos électriques connectés, les Digital e-Bike

Alors que le plan vélo du gouvernement veut encourager le made in France, Peugeot Cycles (Stellantis) ajoute trois modèles électriques à ses six déjà existants. La filiale du groupe automobile a dévoilé sa nouvelle gamme de vélos électriques connectés samedi 1er juillet 2023. Ces vélos seront couplés à une application dédiée avec de nombreuses options dont une assistance électrique adaptative, une navigation en temps réel, les prévisions météo et les statistiques de parcours. Pour son volet sécurité, l’application intègre un système anti-vol, une alarme et la géolocalisation du vélo.

140 ans d'expertise

