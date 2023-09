[En images] Modernisée et disponible en électrique, la mythique Alfa Romeo 33 Stradale fait son retour

Avis aux nostalgiques de l’Alfa Romeo 33 Stradale. La mythique voiture présentée au salon de Turin de 1967 et dérivée de la Tipo 33 fait son grand-retour dans une version à la fois modernisée et respectueuse du premier modèle. Dévoilée au musée Alfa Romeo d’Arese (Italie) mercredi 30 août, elle n’est produite qu’en une toute petite série de… 33 exemplaires ! Qui ont, malheureusement, tous déjà trouvé preneur. Ces chanceux au porte-monnaie bien garni (il ne serait pas surprenant que le prix de la voiture, inconnu, dépasse le million d’euros) pourront admirer les «lignes sensuelles et puissantes» de ce coupé biplace assemblé à la main dans les ateliers de la Carrozzeria Touring Leggera.

