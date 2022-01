[En images] Les premiers étages de la fusée Ariane 6 partent vers la Guyane

© ArianeGroup / Pepper Box / Julien Hazemann Les deux étages d'Ariane 6 ont embarqué depuis l'Europe pour rejoindre la base de lancement de Kourou en Guyane.

Ariane 6 prend la mer. Deux étages du nouveau lanceur développé par ArianeGroup doivent traverser l’océan Atlantique pour faire cap sur la Guyane où se trouve la base de lancement de Kourou. Pour rappel, Ariane 6 doit remplacer en 2022 le précédent lanceur Ariane 5, en service depuis 2003.

Les deux étages en cours de livraison ont été fabriqués en France et en Allemagne, dans la commune des Mureaux (Yvelines) et à Brême. L’étage principal, réalisé aux Mureaux, a embarqué au Havre avant de faire une escale à Brême pour récupérer l’étage supérieur. Les deux étages sont censés arriver au centre spatial guyanais mi-janvier 2022. L'étage principal d'Ariane 6. Crédit photo : ArianeGroup / Pepper Box / Julien Hazemann.

Tests à partir d'avril 2022

Ces étages seront intégrés à Kourou au sein du Bâtiment d’assemblage Lanceur (BAL) pour former le corps central d'Ariane 6. Ils seront intégrés horizontalement dans le BAL puis Ariane 6 sera placée à la verticale pour recevoir ses boosters.

Les tests combinés doivent ensuite démarrer pour le successeur d’Ariane 5 à partir d’avril 2022. « Pour la première fois, le lanceur et son nouveau pas de tir seront testés ensemble, explique ArianeGroup dans son communiqué. L’étage principal sera testé à feu avec son moteur Vulcain 2.1. »

L'étage supérieur d'Ariane 6. Crédit photo : ArianeGroup- Media GmbH - Frank T. Koch.

Tests des logiciels

Il n’est pas prévu de faire décoller Ariane 6 pendant ces phases de tests. Ceux-ci consistent à tester l’ensemble des interfaces de communication entre Ariane 6 et les installations au sol. Seront également testés les logiciels de vol, et les opérations de remplissage et de vidange des réservoirs.

Parallèlement un autre exemplaire de l’étage supérieur (le Hot Fire Model) va être testé en Allemagne dans la ville de Lampoldshausen. Le lancement dans l’espace d’Ariane 6 interviendra dans un contexte de forte concurrence avec les modèles de lanceurs développés aux Etats-Unis, notamment ceux de SpaceX ou encore ULA (United Launch Alliance, alliance entre Boeing et Lockheed Martin).

L'étage supérieur d'Ariane 6. Crédit photo : ArianeGroup- Media GmbH - Frank T. Koch.