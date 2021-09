[En images] Les 10 modèles les plus attendus au salon auto IAA de Munich

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dacia Le groupe Renault sera présent au salon avec notamment son nouveau Dacia Jogger.

Les constructeurs automobiles ont tous pris le chemin du véhicule électrique, qui sera à l'honneur lors du salon IAA de Munich (Allemagne) du 7 au 12 septembre prochain. L'Usine Nouvelle fait le tour des 10 modèles les plus attendus en 2021.

Groupe Renault

Dacia Jogger

Trois modèles en un. Le nouveau Dacia Jogger de Renault sera le premier modèle hybride de la gamme, après le lancement de la Dacia Spring 100% électrique. Le Jogger, disponible en version 7 places, devrait être dans les concessions début 2022.

Renault Mégane E-Tech

Premier modèle sorti sur la nouvelle plateforme CMF-EV pour Renault, la Mégane E-Tech est l'illustration de la nouvelle stratégie, Renaulution, impulsée par le constructeur automobile française. Renault va proposer deux capacités de batteries sur sa Mégane: un accumulateur de 40 kWh, pour une autonomie de 300 kilomètres, et un autre de 60 kWh, capable d'aller jusqu’à 470 kilomètres. La version de série devrait différer du concept Mégane eVision présentée par le constructeur (ici en illustration).

R5 Prototype

Elle n'est pas nouvelle, mais Renault fera aussi figurer sur son stand à Munich la R5 Prototype, hommage à la mythique R5 de 1972. Annoncée en janvier 2021, elle préfigure ce que sera la Renault 5 Electric, attendue en 2024.

Audi

Concept Grandsphere

Doté d'une autonomie de niveau 4, le concept car Grandsphere d'Audi sera présent à Munich. Présentée comme un condensé de haute technologie (casques de réalité virtuelle, suivi oculaire, commandes tactiles intégrées dans les accoudoirs de portes...), l'immense berline de 5,35 mètres de long et de 2 mètres de large préfigure la remplaçante de l’A8 en version électrique. La Grandsphere sera produite sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) d'Audi, imaginée et mise au point en coopération avec Porsche. Elle sera équipée d'une batterie de 120 kWh fonctionnant en 800V et pouvant se charger jusqu'à 270 kW et d'une puissance moteur de 720 ch.

BMW

Démonstrateur iX5

BMW se distinguera avec une entrée sur le marché des véhicules électriques à pile à combustible, en présentant son démonstrateur iX5, en version définitive. Propulsé par le moteur électrique cinquième génération de la marque, le SUV délivre 275 kW de puissance (374 chevaux). La puissance de la pile à combustible atteint 175 kW, soit 170 ch, alimentée par deux réservoirs contenant 6 kilos chacun de gaz à haute pression.

Volkswagen

ID.5

Dans la lignée du ID.4, le ID.5, le nouveau SUV de Volkswagen sera le troisième véhicule électrifié de la gamme. Produit par la plate-forme plateforme modulaire électrique (MEB) du géant allemand, le ID.5 rejoindra les routes en 2022. Dans sa version la plus puissante, la GTX, le moteur dégagera 299 chevaux, délivrés par deux moteurs, nécessaires pour déplacer ce monstre de plus de 4 mètres de long pour de 2,5 tonnes…

Seat

Cupra UrbanRebel Concept

La mystérieuse sportive électrique de l'espagnol Seat, propriété de Volkswagen, sera dévoilée à Munich. Ce modèle sera disponible en série d'ici 2025 et sera produit à Zwickau (Allemagne). Elle se placera sur le segment des citadines sportives, avec un passage de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

Smart

Après avoir longtemps hésité à sortir de ses standards, la marque de petite citadine, propriété de Mercedes-Benz, voit grand : un crossover 100% électrique sera présenté au salon IAA. Peu d'images ont fuité mais ce nouveau modèle tout-terrain semble faire table rase du design classique de la marque. Il devrait être disponible dès 2022.

Microlino

La petite voiturette électrique deux places, conçue par le suisse Micro Mobility et produite en Italie, essayera de se faire une place à Munich au milieu des SUV. A cheval entre la voiture et la moto, la citadine s'adresse aux urbains avec quelques arguments de poids. Avec ses 2,44 m de long et 1,5 mètre de large, elle sera facile à garer. 100% électrique, elle pèse 513 kg pour une vitesse max de 90 km/h avec une autonomie honorable de 150 à 200 km en fonction des modèles. Surtout, son constructeur assure qu'elle dépense 65% d'énergie en moins à la production.

Great Wall Motor

Les constructeurs chinois poursuivent leur entrée sur le marché européen des voitures électriques. Deux modèles du constructeur Great Wall Motor (GWM) seront présents à Munich. L'un d'eux sera le SUV Coffee de Wey, une filiale de GWM, un véhicule hybride rechargeable. Un modèle premium qui sera d'abord commercialisé en Allemagne en 2022.