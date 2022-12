[En images] Le kite géant d'Airseas testé sur un navire transportant des pièces d'Airbus A320

Seawing prend la mer. L'aile volante développée par l'entreprise nantaise Airseas a entamé ses tests en conditions réelles fin 2021. Elle a été hissée sur le «Ville de Bordeaux», un cargo de Louis Dreyfus Armateurs qui transporte des pièces d’avions d’Airbus (le géant de l'aéronautique possède 11% du capital de l'entreprise) d'une côte à l'autre de l'Atlantique, pour une série d'essais.

Jusqu'ici, Airseas n'avait dévoilé que des images de synthèse du dispositif. Début décembre, l'entreprise a publié de premières photos et vidéos de la voile de 500 mètres carrés flottant à 200 mètres au dessus du niveau de la mer.

Carnet de commandes garni

Avec cette campagne d'essais, Airseas affirme être «la première entreprise française à déployer sur des trajets commerciaux un système de propulsion par le vent sur un navire existant». «C’est une technologie nouvelle, à la croisée de l’aéronautique et du maritime, et par conséquent les données et analyses que nous collectons sont indispensables pour déployer ensuite le produit sur d’autres flottes commerciales à travers le monde», commente Vincent Bernatets, le co-fondateur et président d’Airseas.



Se relayant à bord sur plusieurs mois, une équipe d’ingénieurs d’Airseas a déployé progressivement la voile Seawing. (photo: Airseas)

Airseas ne révèle pas de données sur la réduction de consommation de carburant observée lors du test du Seawing sur le «Ville de Bordeaux». L'entreprise promet toujours une réduction moyenne de 20% des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Elle affirme que son carnet de commandes est bien rempli, l'équivalent de trois années de production. Face à cette demande, Airseas dit mettre un coup d'accélérateur à l'industrialisation de sa solution. Les tests de l'aile volante se poursuivront sur le Ville de Bordeaux en 2023.