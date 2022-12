[En images] La start-up française Circle veut des mini-usines pour ses mini-voitures électriques

Le segment des voiturettes continue de susciter des émules en France. Mardi 13 décembre, la start-up Circle a présenté en avant-première son prototype de véhicule électrique : un quadricycle équipé de batteries amovibles, dans la lignée des trottinettes et scooters électriques en libre-service. Les difficultés de maintenance et les contraintes de recharge ayant contribué à l’échec du service Autolib’ à Paris. Circle espère bien ne pas reproduire les mêmes erreurs. «Nous avons pris en considération les coûts opérationnels et les coûts de maintenance», introduit Eric Boullier, fondateur et PDG de la start-up.

Simplifier la maintenance et la recharge

[...]