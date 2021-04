[En images] La nouvelle déclinaison de la Citroën C5 ne sera pas produite en France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Citroën Le C5X n'est pas le successeur du C5 Aircross, mais une nouvelle déclinaison.

Pour Citroën, le futur de la berline est… un SUV à l’allure de break. La marque française a dévoilé le 12 avril le C5X, son nouveau modèle amiral dans le segment D. Il ne s’agit pas du remplaçant du SUV C5 Aircross (lancé en 2018) mais plutôt d’une déclinaison grande routière de ce modèle, un peu plus basse, sorte de grande sœur de la C4 Cross. La C5 berline n'avait pas eu de descendante depuis son arrêt en 2017.

Pour les dirigeants de Citroën, la C5X synthétise les attentes des clients : espace et sentiment de sécurité procuré par la position surélevée du SUV (avec une garde au sol plus haute et de grandes roues), volume de chargement d’un break, dynamisme d’une berline. La position haute a un autre avantage : « trouver de la place pour placer les batteries, ce qui serait plus difficile sur une berline basse », a expliqué Vincent Cobée, directeur général de la marque.

Car la C5X sera disponible en version essence et hybride rechargeable. La motorisation hybride délivrera 225 chevaux, avec une autonomie de 50 kilomètres en mode tout électrique. Ciroën proposera une nouvelle amélioration du système de suspensions actives piloté électroniquement.

Le haut de gamme de Citroën... Made in China

Citroën ouvrira les commandes pour ce modèle en octobre 2021, et il arrivera sur les routes fin 2021, en commençant par la Chine, sa terre de production. Le C5X sera en effet fabriqué dans l’usine de Chengdu, co-détenue avec Dongfeng. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Made in France car le C5 Aircross, lui, est en partie fabriqué dans l’usine de Rennes – La Janais (Ille-et-Vilaine), en plus de la Chine. Une nouvelle berline Citroën quitte ainsi les chaines de production françaises après les C3 et C4…