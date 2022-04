[En images] La Mercedes EQXX roule 1 000 kilomètres sans une seule recharge

Coup de tonnerre dans l'automobile électrique. Selon un communiqué publié par Mercedes-Benz jeudi 14 avril, le cap symbolique des 1 000 kilomètres d'autonomie a été franchi au début du mois par sa Vision EQXX, un prototype faisant office de démonstrateur technologique. Cette voiture de luxe a quitté le centre de recherche du groupe, situé à Sindelfingen (Allemagne), et a réussi à rouler 1 008 kilomètres pour rejoindre Cassis (Bouches-du-Rhône), sans avoir à passer par une borne de recharge.

Batterie plus petite et plus légère

Plus impressionnant encore : à la fin du trajet de presque 12 heures, il lui restait environ 15% de batterie, ce qui lui aurait théoriquement permis de parcourir 140 kilomètres supplémentaires. Le véhicule n’aura consommé en moyenne que 8,7 kWh pour 100 kilomètres, à peu près deux fois moins que ce qu'offrent aujourd'hui les modèles concurrents. Pourtant, l'itinéraire comprenait des tronçons difficiles tels que les Alpes italiennes, jalonnées de pentes raides et où les températures ont parfois frôlé les 0°C.

Les caractéristiques exceptionnelles de l'engin expliquent en partie cet exploit. Bien qu'elle soit dotée d'une quantité d'énergie de 100 kWh, la batterie utilisée s'avère 30% plus légère (495 kg) et 50% plus petite que celle de la berline EQS, actuel fer de lance de la gamme électrique de Mercedes. Le profil aérodynamique du modèle a également aidé à booster son autonomie : son coefficient de traînée ne dépasse pas 0,17, quand celui de la Tesla Model 3 par exemple atteint 0,23. Le bolide était par ailleurs équipé de pneus Bridgestone spécifiques, particulièrement fins et à très faible résistance, d'un diffuseur automatique, qui diminue sa portance dès lors qu'il dépasse les 60 km/h, et de panneaux solaires, destinés à alimenter les systèmes de bord.

Multiplier les bornes

« Ces technologies commenceront à arriver en série dans deux à trois ans », a assuré Markus Schäfer, responsable R&D du constructeur allemand. Contraints d'investir massivement dans l'électrique, les groupes automobiles tentent tous de doper l'autonomie de leurs modèles, mais certains spécialistes se demandent si cette course effrénée a encore du sens. Début mars, Elon Musk a affirmé sur Twitter que Tesla aurait pu fabriquer une Model S capable de parcourir 1 000 kilomètres sans recharge il y a un an, mais qu'il s'agissait d'une mauvaise idée. « 99,9% du temps, il faudrait transporter une masse de batterie inutile, ce qui appauvrirait l'accélération, la maniabilité et l'efficacité de la voiture », a-t-il expliqué.

Pour inciter les consommateurs à abandonner leur auto à moteur thermique, il semble plus pertinent de miser sur l'accélération du déploiement des bornes de recharge. Fin 2021, on en comptait environ 50 000 en France, soit moins de la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement. Par ailleurs, plus de 50% de ces bornes délivrent une puissance inférieure à 22 kW, 44% une puissance comprise entre 22 et 50 kW, et 4% seulement une puissance supérieure à 50kW. De quoi rallonger la durée du trajet des vacances...