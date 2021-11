[En images] L’arrivée des taxis volants à Paris se précise, le rôle d’Airbus et de Thales aussi

15 jours gratuits et sans engagement

Les taxis volants s’apprêtent à entrer dans Paris. Lancé lors du salon aéronautique du Bourget en 2019, le projet visant à déployer des solutions de nouvelle mobilité aérienne urbaine dans la capitale vient de passer un nouveau cap. La région Ile-de-France (via l’agence Choose Paris Region), ADP et le groupe RATP ont inauguré, vendredi 26 novembre, la zone de tests dédiée à ces véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL, en anglais) au niveau de l’aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (Val d’Oise).