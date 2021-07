[En images] Comment la RATP rénove les viaducs centenaires de la ligne 6 du métro parisien

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Roman Epitropakis Il est prévu que les travaux de la ligne 6 soient achevés avant le samedi 28 août au matin.

Suite et fin des travaux de rénovation pour la ligne 6 du métro parisien, qui relie l'est et l'ouest de la capitale en passant par le sud. Décomposés en trois tranches étalées sur huit ans, ces travaux menés en 2014 et 2019 seront terminés à la fin de l’été 2021. Le dernier tiers de cette rénovation concerne un tronçon de plus de deux kilomètres entre l’arrêt Pasteur (Paris XVe) et Passy (Paris XVIe). Perchée sur des viaducs, cette partie de la ligne représente un élément du patrimoine parisien, en service depuis 1903.

Cet ouvrage supporte des charges de plus en plus lourdes et subit les agressions extérieures comme la pollution, la pluie, le gel… La rénovation de la ligne 6 prévoit le remplacement de certaines rames, la reprise de l’étanchéité et de la maçonnerie et l’aménagement de certains quais pour accueillir des rames plus larges. Une course contre la montre pour rendre la ligne aux voyageurs avant le 28 août. [...]