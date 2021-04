[En images] Découvrez la Mercedes EQS, la nouvelle berline de luxe 100% électrique du constructeur allemand

Hubert Mary est journaliste pour le site de l'Usine Nouvelle. Après une classe préparatoire littéraire et une licence d'histoire entre 2010 et 2013, il se forme à l'Institut européen de journalisme de Paris, puis au Centre de formation et de professionnalisation des journalistes en alternance. Rédacteur à l'Usine Nouvelle depuis 2019, il a un penchant pour les sujets santé, spatial et société.