[En images] Dans son usine de Grémonville, Baudelet Environnement déconstruit les vieux TGV de la SNCF

Au milieu de la campagne de la commune de Grémonville (Seine-Maritime), le site de Baudelet Environnement est presque caché, entre les champs et les prés où paissent les vaches. Une fois la grille passée, des tas d’aluminium, d’inox, d’acier, et un peu plus loin des rames sans fenêtres, rouillées et taguées, qui attendent de finir en morceaux, donnent une idée plus précise de l’activité du site.

Une ligne ferroviaire passe en bordure de l’usine, et permet à la SNCF d’acheminer les trains en fin de vie, qui disparaîtront après un circuit de déconstruction et de désamiantage. Ils viennent le plus souvent de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), dont les photos de trains abandonnés depuis des lustres ont fait la une des quotidiens régionaux.

