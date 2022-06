[En images] Dans la plus grande usine du monde, Boeing en mode reconquête

C’est l’usine de la démesure. Les chiffres donnent le vertige : 40 hectares de superficie, 1 kilomètre de long et un volume de 13,4 millions de m3… De quoi assurer à cette implantation de Boeing à Everett (Etat de Washington), au nord-ouest des Etats-Unis, le titre de plus grande usine du monde. « C’est même le plus grand bâtiment existant sur la planète », commente un porte-parole du groupe. A l’extérieur, chacune des six portes - recouvertes de fresques représentant les appareils qui y sont assemblés - aurait la taille d’un terrain de football américain. Une fois entré à l’intérieur et perché sur des plateformes en hauteur, on embrasse d’un coup d’œil une bonne partie de la production des avions civils du géant américain.

Se bousculent sur ces chaînes d’assemblages, dans un impressionnant amoncellement de structures métalliques, les appareils gros-porteurs et long-courriers que sont les 777, les 767 et les 747. Encore vierges de peinture, leurs fuselages alternent entre le gris argenté et le vert étincelant. « Ce bâtiment a été créé à la fin des années 60 pour le 747, un avion si impressionnant que les équipes étaient surnommées en interne "the incredibles" [les incroyables, ndlr] », relate Brianna Jackson, la responsable de la communication de ce programme. A cette époque, les procédés de fabrication généraient parfois une brume épaisse au plafond avant qu’une ventilation ne soit installée, créant le mythe de la formation de nuages dans cet édifice monumental...

Faire redécoller la production

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]