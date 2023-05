[En images] Au coeur d’Aitik, la mine de cuivre bas-carbone XXL du suédois Boliden

Un bref calcul mental donne conscience de l’ampleur étourdissante de l’opération. Sur le bord extérieur de la mine d’Aitik, exploitée par le groupe suédois Boliden près de la ville de Gällivare, dans le nord de la Suède, un camion minier se gare aux côtés d’une grue excavatrice. Quelques gigantesques coups de pelle déversent chacun assez de roche pour encombrer un studio parisien et suffisent pour remplir la benne jaune à ras-bord. Trois chiffres rouges, difficilement discernables au-dessus de roues des quatre mètres de haut, indiquent qu’elle contient 317 tonnes de roches. Une masse… dans laquelle ne se trouve pourtant que 300 à 600 kilos de cuivre (ainsi que quelques grammes d’or et d’argent), soit de quoi fabriquer seulement trois à six voitures électriques de type Tesla !

Moins de 0,2% de cuivre

[...]