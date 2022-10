[En images] Alpine esquisse son futur avec le concept-car Alpenglow

L'art de la symbolique. Pour évoquer ses ambitions mondiales, Alpine a choisi de baptiser son nouveau concept-car Alpenglow. Un nom renvoyant au phénomène lumineux teinté de rouge qui apparait sur les montagnes ou les nuages avant le lever et après le coucher du soleil. Après plusieurs décennies de crépuscule, la marque de sport de Renault serait-elle à l'aube d'une nouvelle ère ? C'est en tout cas ce que veut croire le directeur général du groupe Luca de Meo, qui avait annoncé sa renaissance début 2021 lors de la présentation du plan Renaulution.

Un « Dream Garage »

Dévoilé à l'occasion du Mondial de l'Automobile, qui se tiendra à Paris du 17 au 23 octobre, l'Alpenglow est décrit dans un communiqué du constructeur comme « un vecteur d’émotions, de créativité et d’élégance ». Look futuriste, courbes aérodynamiques, pièces transparentes... Ce concept-car pensé pour la compétition semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. S'il respecte les couleurs traditionnelles de la marque (le bleu et le rouge), le véhicule se distingue également de ses aînés par sa fibre plus « écologique ». Outre les matériaux durables utilisés pour sa fabrication (notamment du carbone recyclé), le bolide est en effet équipé d'un moteur alimenté à l'hydrogène vert. Les détails de ses performances restent cependant à préciser.

L'Alpenglow constitue une première projection de l'hypercar qui défendra les couleurs d'Alpine en Championnat du monde d’endurance (WEC) et aux 24 Heures du Mans en 2024, mais représenterait aussi « la mère de toutes les futures Alpine à travers son design, sa technologie et ses innovations ». Entre 2024 et 2026, le constructeur de luxe prévoit en effet de constituer un « Dream Garage », composé de trois modèles de série 100% électriques. Cette gamme comprend une compacte sportive, présentée comme la future R5 Alpine, un crossover GT assemblé à Dieppe (Seine-Maritime) et la descendante électrique de l'A110, produite par Lotus en Angleterre.