[En images] Airbus LOOP, la station spatiale du futur

Plus de 200 astronautes de 19 pays différents ont foulé le pied de la Station spatiale internationale (ISS) ! L'ISS accueille des astronautes depuis 2000, pour une belle aventure qui devait initialement courir sur 15 ans. Une durée de vie bien dépassée qui explique la possible désorbitation du module, envisagée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour 2031. Airbus Defence and Space a d’ores et déjà anticipé un potentiel remplaçant : l'Airbus LOOP. Dévoilé fin avril, ce module orbital innovant présente de nombreuses évolutions, notamment en termes de confort et de flexibilité.

