[En images] A Vénissieux, Symbio fourbit ses armes dans la production de systèmes hydrogène

Difficile d’imaginer à première vue qu’il s’agit d’un site de production. Sols et murs d’un blanc éclatant, grands espaces baignés de la lumière qui perce à travers les ouvertures du bâtiment, silence troublé seulement par les discussions entre salariés… Et pourtant. Bienvenue dans l’usine pilote de systèmes hydrogène de Symbio installée à Vénissieux, à quelques minutes en tramway au sud de Lyon (Rhône). Dans ce site de 8 000 mètres carrés qu’elle loue, la coentreprise entre Faurecia et Michelin assemble en petite série des stackpacks pour bus et utilitaires roulant à l’hydrogène.