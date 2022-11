En France, un déclin des ventes de glyphosate tout relatif

En novembre 2017, le président Emmanuel Macron s'était engagé à bannir le glyphosate du territoire français «au plus tard dans trois ans». Cinq ans après cette promesse, l'utilisation de cet herbicide controversé n'est toujours pas interdite et ses ventes commencent à peine à refluer. Selon les données publiées par le ministère de l'Agriculture publié mardi 15 novembre, les 7 765 tonnes écoulées au cours de l'année 2021 représentent une diminution en volume de 10% par rapport à 2020. Une baisse indéniable, mais encore peu significative: entre 6 000 et 10 000 tonnes de glyphosate ont été vendues chaque année depuis 2009.

