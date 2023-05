En France, la vente de médicaments à l’unité peine à convaincre

Un an après l’autorisation de vente de certains médicaments à l’unité dans les pharmacies, le résultat est sans appel : il peine à convaincre. La mesure ne concerne qu'une petite partie des médicaments, les antibiotiques et les « stupéfiants » tels que la morphine. L’objectif était, notamment, de lutter contre le gaspillage. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), explique que la profession « a délivré 772 000 médicaments à l'unité entre mai et décembre 2022, avec environ 20 000 officines », qui ont chacune réalisé en moyenne 38 actes. 772 000 médicaments, en comparaison des 600 millions d‘actes de délivrance de médicaments remboursables par an, cela représente 0,1%. Un grain de sable.

