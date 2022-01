En France, la filière masques chirurgicaux et FFP2 en surcapacité

Les signaux sont enfin positifs pour la filière masques française. Le Haut conseil de la Santé publique (HSCP) pourrait recommander dans les prochains jours des obligations de port d’un masque FFP2 dans certains lieux, comme les transports. Le 15 décembre 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé a, de son côté, adressé une circulaire aux Agences régionales de santé pour demander une adaptation des processus d’achat des équipements de protection individuelle (EPI) par les établissements sanitaires en France. Avec pour mot d’ordre de valoriser les productions françaises et européennes, en premier lieu pour les gants nitriles et les masques sanitaires chirurgicaux et FFP2, en cessant d’arbitrer essentiellement sur les prix pour prendre aussi en compte les critères de logistique, environnementaux et de qualité. En parallèle, le taux réduit de TVA à 5,5% sur les masques sanitaires made in France, applicable jusqu’au 31 décembre 2021, a été prolongé jusqu’à fin 2022.