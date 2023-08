En France, l’autoconsommation photovoltaïque en nette augmentation

Si le déploiement des énergies renouvelables, et notamment du solaire, est à la traîne en France, l’autoconsommation photovoltaïque, elle, explose. Entre 2022 et 2023, le nombre d’installations d’autoconsommation individuelle a bondi de 77%, atteignant 325 939 unités au deuxième trimestre 2023 selon Enedis, pour une puissance installée de 1 629 mégawatts contre 868 MW au deuxième trimestre 2022. Dans le détail, d’après le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, 11% des installations photovoltaïques françaises - qui disposaient, à la fin du premier trimestre 2023, d'une puissance de 17,2 gigawatts - sont utilisées pour de l’autoconsommation individuelle. Et, 3% de ces installations sont combinées avec des moyens de stockage de l’électricité, soit 10 201.

