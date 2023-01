En faveur du développement durable, Eviosys se réinvente

L’emballage le plus circulaire et durable

« Le choix de l’acier permet à Eviosys de proposer des aérosols et des coffrets extrêmement résistants, offrant une protection et une circularité optimales. En France, le taux de recyclage global des emballages en acier est de 100%[1]. Le métal est recyclable à l’infini. En fin de vie, il retourne dans les forges pour redevenir du métal pour l’emballage ou d’autres industries qui peuvent soutenir la croissance écologique (éoliennes ou infrastructures ferroviaires par exemple). Ce métal restera disponible pour de futurs usages, c’est la définition même du développement durable. D’ailleurs il est estimé que plus de 80% du métal créé depuis la nuit des temps est toujours en circulation aujourd’hui. Le métal composant nos coffrets, aérosols, conserves alimentaires et couvercles a une histoire et pourra continuer de servir les besoins des générations futures. »

Au-délà du choix du matériau, comment réduire l’empreinte carbone des emballages ?

« Eviosys va plus loin que le choix du métal. Cet été, le groupe a révélé son nouveau programme Preserve Together. Un plan ambitieux de réduction carbone en partenariat avec ses clients. Eviosys a ainsi avancé de trois ans son engagement de réduction de 20% des gaz à effets de serre et s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

En avance sur son programme, Eviosys a investi et revu sa culture d’entreprise :

Nouvelle façon de penser ses produits avec des innovations éco-conçues

Réduction des épaisseurs

Réduction de la distance clients et fournisseurs avec la plus large présence manufacturière en EMEA

Développement d’alternatives pour permettre aux marques de réduire leurs plastiques

Nouveaux outils de production plus performants

Investissements massifs dans les énergies renouvelables

Eviosys s’attache à donner aux marques clientes une longueur d’avance dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux et à pousser l’industrie à faire toujours plus d’efforts. »

Comment les marques peuvent faire la différence grâce au packaging en 2023 ?

«Expérience et inclusion. L’un des leviers de l’inclusion est la facilité d’ouverture. Eviosys s’est démarqué aux Oscars de l’Emballage avec son couvercle Orbit pour les bocaux en verre réduisant la force nécessaire de 50% sans impacter la préservation des produits. Pour ses coffrets, Eviosys définit l’ouverture parfaite (force nécessaire, bruit, aspect intérieur des coffrets). L’expérience d’ouverture est primordiale, elle doit être à la fois esthétique et inclusive.

Pour ses coffrets promotionnels, Eviosys va encore plus loin et va révéler sa solution d’écriture en braille, associée à un QR code à destination des personnes non-voyantes ou mal-voyantes grâce à une nouvelle presse permettant de faire des décors micro-embossés extrêmement précis. Au-delà de beaux décors en relief, cela permettra de faciliter le quotidien de millions de personnes souffrant d’un handicap visuel. Le QR code balisé par le micro-embossage permettra aux marques d’ajouter du contenu en audiodescription (conseils d’utilisation, dates de péremption, lien audio avec une équipe support, etc). Mais le QR code pourrait également être un code différent pour chaque coffret grâce à notre technologie d’impression EvioLink, afin d’offrir une expérience 100% personnalisée à l’ensemble des consommateurs.

L’expérience consommateur passe d’abord par l’emballage. C’est le premier point de contact avec les produits. Pour maximiser les chances de faire une première bonne impression, Eviosys travaille avec l’agence de tendances Caramel pour identifier les futures attentes en termes de design, textures, couleurs et fonctionnalités. Eviosys va ainsi révéler les tendances 2024 à l’occasion de la Paris Packaging Week, et leur traduction en innovations packaging avec, par exemple, le marquage à chaud à effets holographiques et 7 nouveaux formats.

Eviosys a interrogé des consommateurs de tous horizons à travers l’Europe et ils sont unanimes : les coffrets en métal sont bien plus que des emballages. Ce sont des objets à part entière qu’ils conservent, parfois collectionnent. Ils les réutilisent pendant des années et se souviennent souvent avec émotion de la fois où ils l’ont reçu en cadeau. Aucun autre matériau ne peut en dire autant. Les innovations décors et la vaste gamme de produits d’Eviosys permet de maximiser cette expérience et la relation durable entre les marques et les particuliers. »

Retrouvez Eviosys au stand N10 les 25 et 26 Janvier à La Paris Packaging Week, porte de Versailles à Paris.

Inscrivez-vous gratuitement ici avec le code 2050