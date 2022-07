En Europe, les ventes de voitures se contractent de 14% au premier semestre

-11% en Allemagne, -10,7% en Espagne, -16,3% en France et jusqu’à -22,7% en Italie. Partout en Europe, les ventes de nouveaux véhicules sont en berne. «Tous les grands marchés de la région ont enregistré des baisses à deux chiffres», se désole vendredi 15 juillet l’Acea, le lobby européen des constructeurs automobiles.

Dans un bilan des ventes du premier semestre 2022, l’association constate une baisse de 14% des immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne sur les six premiers mois de l’année par rapport à l'année précédente. Le mois de juin a été le douzième mois consécutif de baisse, avec un recul de 15,4% sur un an des ventes dans l'Union européenne. «Avec 886 510 unités immatriculées, il s'agit du mois de juin le plus bas jamais enregistré (en termes de volume) depuis 1996», s’inquiète l’Acea. [...]